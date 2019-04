Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Eutin Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen mit einem Beil_++ Ergänzung ++

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am späten Dienstabend (23.04.2019) um 22.12 Uhr wurde der Polizei in Eutin mitgeteilt, dass eine stark betrunkene Person in Eutin durch die Straßen gehen und mit einem Beil randalieren würde.

Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Randalierer, der sich dem Anrufer zufolge jetzt vom Gorch-Fock-Weg in Richtung Janusstraße bewegen sollte. Kurze Zeit später konnte die gesuchte Person in der Hospitalstraße, Höhe Parkplatzzufahrt zum dortigen Schuhgeschäft, angetroffen und gestellt werden. Das beschriebene Beil führte der 24-jährige, in Eutin wohnhafte, Tatverdächtige nicht mehr bei sich. Es konnte jedoch nach kurzer Absuche der Umgebung an einem Treppenaufgang zwischen dem beschriebenen Parkplatz und der Janusstraße aufgefunden und sichergestellt werden.

Zu dieser Pressemitteilung liegt uns nunmehr auch ein Bild des Tatwerkzeuges vor. Wir senden es hiermit nach.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell