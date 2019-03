Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn / Frau in überschlagenem Fahrzeug schwer verletzt

Lübeck (ots)

In der vergangenen Nacht (05. auf 06. März 2019) verunfallte ein VW Lupo auf einer Verbindungsstraße zwischen Lemkendorf und Dänschendorf auf Fehmarn. Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die vermeintliche Fahrzeugführerin wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge der Polizeileitstelle einen auf der Seite liegenden PKW zwischen Lemkendorf und Dänschendorf. Im Graben neben dem Fahrzeug sei eine schwer verletzte Frau gefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 28-jährige Frau mit ihrem VW Lupo die Verbindungsstraße von Lemkendorf in Richtung Dänschendorf. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über den PKW, geriet auf die Bankette und überschlug sich anschließend mehrfach. Die vermeintliche Fahrerin wurde aus dem Auto heraus in den Straßengraben geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Sie musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Bei der verletzten Ostholsteinerin wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,1 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Fahrzeuges sowie der Kleidung der Verunfallten waren die Folge. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der Polizeistation Fehmarn aufgenommen und dauern an.

