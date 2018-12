POL-HL: OH_Grube / Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Grube

Lübeck (ots) - Zwischen den Ortschaften Grube und Dahme kam es am Montagvormittag (03.12.2018) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw.

Ein 46-jähriger Mann aus Ostholstein befuhr mit einem Pkw Audi die Kreisstraße 50 aus Richtung Grube kommend in Richtung Dahme. Ihm entgegen kam, ebenfalls in einem Audi Pkw, ein 84-jähriger Ostholsteiner. Beide Fahrzeugführer waren allein in ihren Fahrzeugen.

Gegen 09.00 Uhr beabsichtigte der 46-jährige an einem Kranwagen vorbeizufahren, der im Zuge von dort stattfindenden Baumfällarbeiten am Straßenrand abgestellt worden war, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden Pkw.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Audi. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in nahegelegene Kliniken transportiert werden.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die K50 kurzfristig komplett gesperrt werden.

Die Verkehrsunfallermittlungen werden bei der Polizeistation Grube geführt.

