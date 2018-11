POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / 21-Jähriger verursacht Unfall mit 2,54 Promille

Lübeck (ots) - In der Nacht auf Sonntag (11.11.2018) stieß ein betrunkener 21-Jähriger Fahrzeugführer mit einem Lübecker Taxi zusammen. Im PKW des Unfallverursachers konnte eine bewusstlose Frau gefunden werden.

Am 11.11.2018, gegen 01:26 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger Lübecker mit seinem VW Crafter den Steinrader Damm in Fahrtrichtung Hofland und kollidierte mit einem 49-Jährigen aus Lübeck, der in einem VW Passat in gleicher Richtung vorausfuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das 2. Polizeirevier Lübeck konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Beifahrerin des Unfallverursachers bereits vor dem Verkehrsunfall bewusstlos im Fahrzeug gesessen habe. Die Beifahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 2,54 Promille, woraufhin dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde zudem sichergestellt.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

