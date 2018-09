POL-HL: HL_St. Jürgen / Wer war die unbekannte Fahrradfahrerin?

Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (06.09.2018) wurde eine Fahrradfahrerin im Bereich der Geniner Straße / Berliner Platz durch einen Mann an der Weiterfahrt gehindert. Erst als es der Frau gelungen war, den Mann wegzustoßen, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen.

Von Zeugen wurde der Polizei gegen 15.30 Uhr mitgeteilt, dass sich auf der Rasenfläche neben dem Sportwagenzentrum am Berliner Platz ein Mann selbst befriedigen würde. Vorbeikommenden Frauen habe der Mann Obszönitäten hinterher gerufen. Darüber hinaus habe der Mann eine Fahrradfahrerin an der Weiterfahrt gehindert und während dieses Vorgangs unmissverständlich an sich herummanipuliert.

Die beschriebene Person, ein 22-jähriger Lübecker, wurde von der eingesetzten Funkwagenbesatzung des 4. Polizeirevieres am beschriebenen Ort angetroffen. Er lag auf einer ausgebreiteten Matratze, die beschriebenen Aktivitäten konnten durch die Beamten nicht mehr festgestellt werden. Allerdings nahmen die Beamten zur Kenntnis, dass Hose und Unterhose des Tatverdächtigen verrutscht und verdreht waren.

Von den Beamten des 4. Polizeirevieres wurde unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Zeugen dieses Vorfalls, vor allem jedoch die an der Weiterfahrt gehinderte, bisher noch unbekannte Fahrradfahrerin werden gebeten, sich mit dem sachbearbeitenden Kommissariat 11 (0451 - 1310) der Lübecker Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

