POL-HL: OH-Scharbeutz : Eingeschlafen - Rettung nach Sturz von Seebrücke

Lübeck (ots) - Dienstagabend (03. Juli 2018) ist in Scharbeutz ein Mann von der Seebrücke in die Ostsee gestürzt. Er konnte nicht schwimmen, kam zeitweise mit dem Kopf unter Wasser. Eine couragierte Frau zögerte nicht lange, rettete den Ostholsteiner und informierte Polizei und Rettungsdienst.

Gegen 19.00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einer Wasserrettung in Scharbeutz alarmiert, weil dort ein Mann von der Seebrücke in die Ostsee gestürzt war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der betroffene 24-jährige Ostholsteiner zunächst sitzender Weise auf dem Anleger der Seebrücke eingeschlafen war. Kurz darauf stürzte er kopfüber in die Ostsee. Weil er offensichtlich nicht schwimmen konnte und mit dem Kopf bereits unter Wasser geraten war, eilte ihm umgehend eine 55-jährige Frau zu Hilfe. Die couragierte Ostholsteinerin rettete den jungen Mann aus dem Wasser. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen der Polizei nicht vor.

