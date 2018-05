POL-HL: HL_St. Lorenz / Brandstiftung an Kfz - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - In der Nacht auf den 1. Mai 2018 brannte in der Lübecker Sadowastraße ein Pkw BMW. Darüber hinaus wurde ein vor dem BMW stehender Pkw VW Golf durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Gegen 01.10 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Sadowastraße, Ecke Klappenstraße, mitgeteilt. Bei Eintreffen der Funkwagenbesatzung des 2. Polizeirevieres stand der Frontbereich eines 3-er BMW mit Lübecker Kennzeichen in Flammen. Die wenig später eingetroffene Feuerwehr konnte das Feuer jedoch nach einiger Zeit löschen. Dennoch kam es aufgrund der starken Hitzeentwicklung auch an einem vor dem BMW zum Parken abgestellten PKW VW Golf mit Ostholsteiner Kennzeichen zu Beschädigungen im hinteren Bereich.

Die Brandermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion geführt. Die Ermittler des K 11 halten es aufgrund des besonderen Datums und der möglicherweise vom "Tanz in den Mai" auf dem Heimweg befindlichen Menschen für wahrscheinlich, dass der/die Täter dieser Brandstiftung bei ihrer Tatbegehung oder beim Entfernen vom Tatort beobachtet worden sind.

Hinweise zu Beobachtungen im beschriebenen Bereich zwischen der Wickedestraße und der Fackenburger Alle und in der Zeit von zirka 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr werden vom K 11 der BKI Lübeck unter 0451 - 1310 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell