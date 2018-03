POL-HL: HL_Kücknitz / Lärmverursacher musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden

Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagabend (01. März 2018) wurde die Polizei in Lübeck-Kücknitz wegen erheblichen Lärms aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in die Straße Rehsprung gerufen.

Die Beamten der Polizeistation Kücknitz mussten sich gegen 22.00 Uhr schon Einiges einfallen lassen, bis der 25-jährige Wohnungsnehmer ihnen schließlich doch die Tür öffnete. Einer vernünftigen Ansprache gegenüber zeigte er sich komplett unzugänglich, aggressiv und beleidigend und versuchte schließlich sogar, die Beamten zu schubsen, zu schlagen und durch Kopfstöße zu verletzen.

Der 25-jährige wurde dem Lübecker Polizeigewahrsam zugeführt. Auch während der Zuführung zum Gewahrsam blieb der Lübecker aggressiv und beleidigend und versuchte, zum Glück ohne Erfolg, die Beamten zu verletzen und zu bespucken.

Im Zentralgewahrsam wurde der Beschuldigte einer Atemalkoholmessung unterzogen. Es wurde um 22.35 Uhr ein Wert von 1,65 Promille angezeigt.

Vonseiten der Polizeistation Kücknitz wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

