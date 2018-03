Lübeck (ots) - Am frühen Freitagmorgen (02. März 2018) stoppte die Polizei auf der BAB1 bei Sierksdorf einen stark betrunkenen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,66 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Gegen 04.30 Uhr wurde der Polizeileitstelle von Zeugen mitgeteilt, dass im Herrendamm in Lübeck St. Lorenz ein stark alkoholisierter Mann in sein Auto gestiegen und in Richtung BAB 1 losgefahren wäre. Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck versuchten das Fahrzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden einzuholen. An der Anschlussstelle Scharbeutz konnten die ebenfalls alarmierten Beamten des Polizei-Autobahn-und Bezirksreviers Scharbeutz (PABR Scharbeutz) anhand des von den Zeugen mitgeteilten Kennzeichens und Fahrzeugtyps den gesuchten schwarzen VW Phaeton feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz "Neustädter Bucht" stieg ein stark betrunkener Mann aus dem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,66 Promille.

In der Folge nahmen die Beamten den 53-jährigen Ostholsteiner mit zum PABR Scharbeutz. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

