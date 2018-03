POL-HL: HL_Siems / Verdacht der Umweltverstöße durch Seeschiff

Lübeck (ots) - Bei der Kontrolle eines Stückgutschiffes in Lübeck-Siems am 28.02.2018 ergab sich für die Wasserschutzpolizei der Verdacht einer funktionsuntüchtigen Abwasseraufbereitungsanlage. Es wurde eine Sicherheitsleistung eingezogen.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei Lübeck suchten das 111 Meter lange, unter niederländischer Flagge fahrende Schiff am 28.Februar an einer Kaianlage in Lübeck-Siems zum Zweck einer Kontrolle auf. Bei dieser Überprüfung musste zunächst die Dokumentation der Behandlung des Ballastwassers kritisiert werden. Durch die Entrichtung des angebotenen Verwarnungsgeldes konnte dieses Verfahren noch an Bord abgeschlossen werden.

Des Weiteren ergaben sich für die Beamten Hinweise auf die Nutzung einer funktionsuntüchtigen Abwasseraufbereitungsanlage. Dadurch besteht der konkrete Verdacht des stattgefundenen Einleitens von Schiffsabwässern in das Küstenmeer. Für diesen Verstoß gegen Meeresumweltschutzvorschriften wurde vonseiten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800,- Euro angeordnet und in Bar entrichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell