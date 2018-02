POL-HL: OH-Oldenburg-Weissenhaus-Bundesstraße 202 Unfallflucht auf der B 202 - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (27. Februar 2018) kam auf der Bundesstraße 202 zwischen Oldenburg/Holstein und Lütjenburg ein Fiat von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei in Oldenburg/ Holstein sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem blauen Fiat Panda die Bundesstraße 202 von Oldenburg/Holstein kommend in Richtung Lütjenburg. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Hohenstein und Weissenhaus erkannte der Hamburger einen auf seiner Fahrbahn entgegen kommenden PKW, der zum Überholen angesetzt hatte. Um dem entgegen kommenden PKW die Möglichkeit zu geben, den Überholvorgang zu beenden, bremste der Fiat-Fahrer ab. Dabei geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Fiat um 180 Grad und schleuderte gegen einen Baum. Nach bisherigem Sachstand blieb der Hamburger unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro, der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der dem Geschädigten entgegen kommende Fahrzeugführer hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei in Oldenburg/ Holstein hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen PKW machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04361 - 10550 entgegen.

