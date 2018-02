POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Trotz erneutem Schneefall nur wenige Unfälle zu verzeichnen

Lübeck (ots) - Für den Zeitraum von Montag (26.02., 18:00 Uhr) auf Dienstag (27.02., 08:00 Uhr) waren wenige Unfälle in Lübeck und Ostholstein zu verzeichnen. In Lübeck-Travemünde rutschte gegen 18:00 Uhr die Fahrerin eines VW im Bereich der Bundesstraße 76 in den Graben. Der bestellte Abschleppwagen fuhr sich dann auch noch beim Wenden fest, so dass der Einsatz erst gegen 21.30 Uhr beendet war.

Gegen 20:00 Uhr kam es in der Hafenstraße zu einem leichten Unfall.

Auch in Ostholstein war die Lage relativ ruhig. Gegen 18:20 Uhr und 20:30 Uhr kam es in Ratekau und auf der Landesstraße 184 zwischen Ahrensbök und Curau zu zwei leichten Unfällen.

Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 41-jähriger mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Süden. Zwischen dem Autobahndreieck Bad Schwartau und der Anschlussstelle Bad Schwartau geriet der Lkw auf winterglatter Fahrbahn ins Schlingern. Die Zugmaschine schlug rechtsseitig in die Außenschutzplanke ein und der Auflieger schob sich seitlich weiter, so dass dieser quer zu den Fahrbahnen zum Stehen kam. Dadurch waren der rechte und mittlere Fahrstreifen blockiert. Der Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Sereetz streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Ein Abschlepper konnte den Sattelzug bergen. Die Fahrbahnen waren kurz vor 01:00 Uhr wieder frei.

Am heutigen Morgen (27.02.) wurde in Harmsdorf/Ostholstein ein Damwild angefahren und ein parkendes Fahrzeug in Neukirchen durch einen Unfall beschädigt.

