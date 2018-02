POL-HL: OH_Riepsdorf / Feuer in einem Carport greift auf Wohngebäude über

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.02.2018) gerieten in Riepsdorf, Ortsteil Quaal, gegen 15.35 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge in einem Carport in Brand. Ein angebauter Schuppen brannte dadurch ebenfalls nieder.

Vom Schuppen strahlte die Hitze auf die Giebelseite des Wohnhauses ab, wodurch zwei Holztüren und zwei Holzrahmenfenster beschädigt wurden. Durch das eindringende Rauchgas und die Hitze wurde ein Badezimmer im 1. Obergeschoss des Hauses in Mitleidenschaft gezogen.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Die weiteren Brandermittlungen werden von der Kriminalpolizeistelle Oldenburg übernommen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell