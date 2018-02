POL-HL: Polizeidirektion Lübeck, Bereich Hansestadt Lübeck / Unfallgeschehen Sonntag (25.02./12 Uhr) bis Montag (26.02./8:30 Uhr)

Lübeck (ots) - Knapp 20 Unfälle sind die Bilanz für den Zeitraum vom gestrigen Sonntag auf den heutigen Montag im Bereich der Hansestadt Lübeck. Und auch heute Vormittag sind die Polizistinnen und Polizisten im Dauereinsatz.

Sonntag, 25. Februar 2018: 13:30 Uhr: leichter Unfall im Richard-Strauß-Ring 14:10 Uhr: Unfall in der Weberkoppel. Ein Fahrzeug ist gegen ein anderes Fahrzeug gekommen- Blechschaden 14:20 Uhr: im Brandenbaumer Feld ist der Räumdienst in ein Fahrzeug gerutscht. Polizei tauscht die Personalien aus 14:30 Uhr: leichter Unfall in der Adalbert-Stifter-Straße 15:40 Uhr: Parkplatz Stülper Huk. Vier Pkw mit Blechschäden 16:30 Uhr: an der Ausfahrt des Parkplatzes A 20/Karkfeld hat sich ein Pkw gedreht 16.50 Uhr: leichter Unfall Ratzeburger Allee, Ecke Falkenhusener Weg 17.00 Uhr: B 104, direkt nach der Mautstation beim Herrentunnel ist jemand gegen eine Laterne gefahren 17:15 Uhr: Rollerfahrer stürzt in der Kronsforder Allee/Ecke St.-Jürgen-Ring 18:00 Uhr: Unfallflucht beim Plaza-Center 18:00 Uhr: leichter Unfall im Bereich der Unterführung der A 20 19:00 Uhr: leichter Auffahrunfall in der Einsiedelstraße, die Beteiligten streiten sich 20:10 Uhr: nochmal Parkplatz Karkbrede auf der A 20. Ein Wagen hat sich dort gedreht und liegt nun im Graben. Aber keine Verletzten 22:30 Uhr. Unfallflucht im Bereich des Ausbildungspark Blankensee

Montag, 26. Februar 2018: 06:30 Uhr: Alleinunfall gegen die Leitplanke kurz vor der Autobahnabfahrt A1/Stockelsdorf 06:40 Uhr: in der Schwartauer Allee wird ein Rollerfahrer angefahren. Er kommt mit Armverletzungen ins Krankenhaus 07:50 Uhr: leichter Unfall in der Stauffenbergstraße kurz vor der Einmündung zum Heiligen-Geist-Kamp 08:40 Uhr: in der Reepschlägerstraße fährt ein Pkw beim Abbiegen gegen einen Lkw.

