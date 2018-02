POL-HL: Polizeidirektion Lübeck, Bereich Ostholstein / Unfallgeschehen Sonntag (25.02./12 Uhr) bis Montag (26.02./8:30 Uhr)

Lübeck (ots) - Knapp 20 Unfälle sind die Bilanz für den Zeitraum vom gestrigen Sonntag auf den heutigen Montag im Bereich Ostholstein. Und auch heute Vormittag sind die Polizistinnen und Polizisten im Dauereinsatz.

Sonntag, 25. Februar 2018: 14:20 Uhr: Wildunfall in Ratekau 16:30 Uhr: in Neustadt, Sandberger Weg wird bei einem Unfall die Felge beschädigt 16:30 Uhr: ebenfalls in Neustadt ein Unfall gegen ein parkendes Fahrzeug. Polizei benachrichtigt den Halter 18:40 Uhr: in Ahrensbök, Hörsten, wird ein Reh angefahren 19:20 Uhr: auch im Bereich Eutin-Fissau wird ein Reh angefahren 20:40 Uhr: Im Stadtgraben in Eutin kommt es zu einem leichten Unfall 22:30 Uhr: auf der Autobahn 1 zwischen Pansdorf und Ratekau steht ein nicht mehr fahrbereiter Peugeot nach einem Alleinunfall auf dem Standstreifen 22:30 Uhr: leichter Unfall auf der Kreisstraße 13. Beamte des Zoll unterstützen und sichern die Unfallstelle mit Blaulicht ab.

Montag, 26. Februar 2018: 02:45 Uhr: auf der Kreisstraße 13 fährt ein Pkw gegen ein Räumfahrzeug 07:20 Uhr: auf der Autobahn 1 wurde im Bereich Pansdorf ein Wagen abgedrängt. Der Verursacher ist flüchtig 07:25 Uhr: Höhe der Abfahrt Eutin steht auf der Autobahn ein Wagen an der Leitplanke 07:30 Uhr: in Stockelsdorf auf der Landesstraße 184 wurde einer Fahrerin die Vorfahrt genommen und es kommt zum Unfall 07:40 Uhr: zwischen Stawedder und Gronenberg liegt ein Fahrzeug im Graben. Die Fahrerin ist unverletzt 07:50 Uhr: leichter Unfall in Groß Timmendorf 08:00 Uhr: auch in Pansdorf in der Eutiner Straße ist ein Pkw in den Graben gerutscht- niemand verletzt 08:05 Uhr: auf der Autobahn 1 zwischen Pansdorf und Ratekau steht ein Ford auf dem Grünstreifen 08:10 Uhr: noch in leichter Unfall zwischen Pansdorf und Ratekau auf der Autobahn 1 09:10 Uhr: von Schönwalde nach Bergfeld liegt in Müll-Lkw im Graben. Dieser muss mit einem Kran geborgen werden 08:20 Uhr: noch ein Pkw auf dem Standstreifen zwischen Eutin und Scharbeutz auf der Autobahn 1

