POL-HL: HL_St. Jürgen_Hochschulstadtteil / Unbekannte Täter vergreifen sich an Pkw

Lübeck (ots) - Im Bereich Hochschulstadtteil und Bornkamp wurden der Polizei vier Fälle angezeigt, in denen Fahrzeuge in der Nacht zum Freitag, 22.12.2017, in unbekannter Weise geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt wurden.

Alle betroffenen Pkw sind per Fernbedienung zu schließen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Funksignale der betreffenden Fahrzeuge gestört wurden, so dass die Fahrzeuge gar nicht richtig verschlossen waren oder dass aufgrund der Kälte die Technik (Batterien) versagt hat.

Es wird empfohlen, den Verschluss der Türen nachträglich stets zu kontrollieren.

Zudem weisen wir darauf hin, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Innern der Pkw zu lagern und möglichst keine Gegenstände offen liegen zu lassen, so dass beim Hineinschauen in das Fahrzeug keine Begehrlichkeiten geweckt werden.

Im Bereich Bürgerweide sind am Freitag (22.12.2017) gegen Mittag zwei Pkw aufgebrochen und Gegenstände entwendet worden.

Die Ermittler der Polizeistation St. Jürgen bitten unter 0451 - 400 77-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich insbesondere in den Bereichen Carl-Mühlenpfordt-Straße / Cornelia-Schorer-Straße, sowie Falsterring und Umgebung aufgehalten haben bzw. die dort jemandem aufgefallen sind.

