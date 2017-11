POL-HL: Lübeck_Kücknitz / Die Gans hatte ihn nicht gestohlen - Vermisstensache "Fuchs" aufgeklärt

Lübeck (ots) - Nachdem die Polizei in Kücknitz am 09. November einen Zeugenaufruf gestartet hatte, meldete sich nun die Eigentümerin eines aufgefundenen präparierten Fuchses am vergangenen Wochenende bei der Polizeistation.

Die Dame hatte das Präparat zum Auslüften vor ihre Garage gestellt, wo sie es später vergaß. In einem Gebüsch in der Nähe wurde es dann durch Mitarbeiter eines Alten- und Pflegeheimes gefunden.

Die Kücknitzerin hat sich entschieden, das Tier zu Schulungszwecken an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden.

Der Fuchs hat nun ein neues Zuhause beim Geschichtserlebnisraum Roter Hahn (Bauspielplatz) gefunden, wo er sich in bester Gesellschaft befindet. Es gibt dort nämlich schon ein Präparat eines kleineren Fuchses.

