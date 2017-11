POL-HL: Hl-Brandenbaum / Wem gehört die Geldkassette

Lübeck (ots) - Anfang September 2017 wurde in einem Vorgarten in Lübeck-Eichholz eine aufgebrochene silberne Geldkassette aufgefunden. Diese konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Besonders auffällig ist ein silbernes Band am Tragegriff.

Der Ermittler des Kommissariats 12 -Einbruchskriminalität- bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

