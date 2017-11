POL-HL: Lübeck_St.Gertrud / Rotlichtkontrolle an Schulwegampel

Lübeck (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen (15.11.2017) führten Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck erneut eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Rotlichtüberwachung" durch.

Im Focus stand dabei wieder einmal die Fußgängerampel am Heiligen-Geist-Kamp, in Höhe der Gustav-Adolf-Straße. Diese Ampel wird morgens in der Hauptsache von Schulkindern genutzt. Ernüchternde Bilanz: Zwischen 07:20 und 07:50 Uhr, also innerhalb von 30 Minuten, wurden sechs Rotlichtsünder festgestellt. Dabei warteten in den meisten Fällen Kinder an der Ampel.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde von den Fahrern oft behauptet, bei Rot gefahren zu sein, um einen Unfall durch eine starke Bremsung bei den durch Nässe glatten Straßen zu vermeiden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Fahrweise - also auch die zu wählende Geschwindigkeit - immer den Witterungsverhältnissen anzupassen ist.

Auch Mobiltelefone und nicht angelegte Sicherheitsgurte stellen weiterhin ein erhebliches Problem dar: Bei mehreren Kontrollen im Bereich des 3. Polizeireviers Lübeck wurden seit Anfang November bislang 29 Handy- und 34 Gurtverstöße zur Anzeige gebracht.

Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Verstößen wird es weitere Kontrollen geben.

