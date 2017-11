POL-HL: OH-Hutzfeld / Frau verstirbt nach Verkehrsunfall auf der Landesstraße 161 bei Hutzfeld

Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (15. November 2017) ereignete sich auf der Landesstraße 161 bei Hutzfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verunglückte.

Um 09.50 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 161 in Kenntnis gesetzt. Zwischen den Ortschaften Hutzfeld und Wöbs stellten die alarmierten Beamten kurz darauf einen blauen, stark deformierten BMW fest, der gegen einen Baum am Straßenrand geprallt war. In dem Fahrzeug eingeklemmt befand sich eine 34-jährige Frau. Bedingt durch den Aufprall gegen den Baum hatte sie sich schwerste Verletzungen zugezogen, sodass sie noch am Unfallort verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ostholsteinerin in ihrem BMW auf der Landesstraße 161 auf dem Weg von Hutzfeld in Richtung Wöbs unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie auf der Strecke zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen auf der linken Bankette stehenden Baum. An dem vollständig beschädigten BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren in den Unfall nicht involviert.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße 161 zwischen Hutzfeld und Wöbs bis circa 11.30 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell