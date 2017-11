POL-HL: OH_Hutzfeld / Diebstähle von Rasentraktoren

Lübeck (ots) - Seit Oktober 2017 wurden bei der Polizeistation Hutzfeld drei Diebstähle von Rasentraktoren / Aufsitzmähern zur Anzeige gebracht.

Zwei Traktoren wurden von Gehöften im Bereich Majenfelde und einer von einem Gehöft in Kiekbusch gestohlen. Zwei der Aufsitzmäher waren in verschlossenen Schuppen untergestellt. Für den Abtransport ist mindestens ein Transporter oder ein Trailer erforderlich.

Die Aufsitzmäher haben einen Wert zwischen 3000,- bis 6000,- Euro. Es handelt sich um:

- einen roten Honda-Aufsitzmäher - einen orangefarbenen der Marke Husqvarna - einen gelben der Marke Stiga.

Die Tatzeiträume erstrecken sich, da man gerade zu dieser Jahreszeit nicht so oft in den Schuppen schaut, jeweils auf mindestens zwei Wochen. In einem Fall konnte durch eine Videoaufzeichnung am 24.10.2017 gegen 03.00 Uhr Nachts ein heller Transporter auf einem Gehöft festgestellt werden. In einem anderen Fall gibt es den Hinweis, dass die Tatausführung am Tage erfolgte.

Wer Beobachtungen zum Abtransport oder zum Verbleib der Traktoren gemacht hat oder andere Hinweise diesbezüglich geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hutzfeld unter 04527 - 510 in Verbindung zu setzen.

