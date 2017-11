POL-HL: OH_Ratekau / Unfall unter Alkoholeinfluss

Lübeck (ots) - Am frühen Samstagnachmittag (11.11.2017) kam es in Ratekau zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines Hyundai wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein Carport fuhr und sich dann von der Unfallstelle entfernte.

Der Zeuge konnte der Polizei sowohl das Kennzeichen des Fahrzeuges als auch eine Beschreibung der Fahrerin liefern. So konnten Polizeibeamte aus Lübeck-Travemünde die Unfallfahrerin bereits gegen 14.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Empfang nehmen. An dem Fahrzeug der Dame konnten die Beamten frische Kratzspuren und braune Farbanhaftungen feststellen.

Bei dem dann folgenden Gespräch mit der Fahrzeugführerin stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 14.06 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,98 Promille.

Der 49-jährigen musste daher auf der Polizeistation Travemünde eine Blutprobe entnommen werden.

Vonseiten der Lübecker Polizei wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

