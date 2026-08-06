Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung - 88-jähriger Senior aus Siebenbäumen vermisst - Polizei bitte um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

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Ratzeburg (ots)

06.08.2026 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 03.08.2026 | Siebenbäumen

Seit dem 03.08.2026 gegen 12:00 Uhr wird der 88-jährige Helmut S. Aus Siebenbäumen vermisst. Aufgrund einer Erkrankung und damit verbundener Orientierungslosigkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Es ist möglich, dass der Vermisste bundesweit unterwegs sein könnte.

Herr S. ist von schlanker Statur und trägt kurze weiße Haare.

Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren.

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