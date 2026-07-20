Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Verletzte nach Unfall auf dem Rastplatz Trave

Ratzeburg (ots)

20.07.2026 | Kreis Stormarn | 19.07.2026 - A1 / Reinfeld

Gestern um die Mittagszeit ereignete sich auf der A1 bei Reinfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon sogar schwer.

Am 19.07.2026 gegen 11:25 Uhr kam es auf der A1 auf dem Rastplatz Trave im Abfahrtsbereich zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Afghane aus Mecklenburg-Vorpommern soll mit einem Toyota die A1 in Fahrtrichtung Hamburg befahren und beabsichtigt haben, auf den Rastplatz Trave zu fahren. Im Abfahrtsbereich soll dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am linken Fahrbahnrand abgeparkten Sattelzug kollidiert sein. Bei dem Aufprall erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen, sein 28-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der 67-jährige LKW-Fahrer befand sich zwar in der Sattelzugmaschine, blieb jedoch unverletzt. Am Toyota und dem Sattelauflieger entstanden Sachschäden, welche derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der Rastplatz gesperrt.

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