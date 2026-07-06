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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

06.07.2026 | Kreis Stormarn | 06.07.2026 - Ahrensburg

Heute Morgen kam es auf der A 1, bei Ahrensburg, zu einem Verkehrsunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Lübeck erforderlich machte.

Gegen 08.25 Uhr befuhr ein 42-jähriger Hamburger mit einem Mercedes-Benz die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Lübeck. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mercedes-Fahrer beabsichtigt haben die Autobahn 1 an der Anschlussstelle Ahrensburg zu verlassen. Dabei staute sich der Fahrzeugverkehr bereits im Abfahrtsbereich bis auf den Verzögerungsstreifen hinaus.

Der deutsche Mercedes-Fahrer soll dabei auf dem rechten von drei Fahrstreifen zum Stillstand gekommen sein. Ein ihm nachfolgender Lastkraftwagen soll infolge dessen direkt auf den Pkw aufgefahren sein.

Der Hamburger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige deutsche Lkw-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A 1in Fahrtrichtung Lübeck bis 13.00 Uhr voll gesperrt werden. Unter anderem waren auch Betriebsstoffe ausgelaufen. Durch die Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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