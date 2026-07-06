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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

06.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.-04.07.2026 - Wohltorf

Zwischen dem 01.07. und 04.07.2026 soll in in Wohltorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die ermittelnden Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Derzeit unbekannte Täter sollen während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Hude in Wohltorf eingedrungen sein. Die möglichen Einbrecher flohen anschließend unerkannt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 040/727707-0 sowie per Mail über Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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