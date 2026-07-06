Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Sachbeschädigungen in Mölln - neun Pkw betroffen

Ratzeburg (ots)

06.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.-05.07.2026 - Mölln

Polizei in Mölln. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden im Zeitraum zwischen dem 04. und 05 Juli 2026 im Wohngebiet der Straße Henri-Dunant-Straße insgesamt neun Pkw beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21.00 Uhr und 12.00 Uhr. Betroffen sind Fahrzeuge aller Marken. Ihnen sollen mit einem spitzen Gegenstand diverse Kratzer im Lack zugefügt worden sein.

Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannt. Ob die Taten von einer einzelnen Person oder von mehreren Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner sowie mögliche Besucher des Bereiches um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04542/8099-0 oder per Email unter Moelln.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

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