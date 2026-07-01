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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Feuerwehrwache Lauenburg
Feuerwehr vorübergehend nicht einsatzbereit

Ratzeburg (ots)

01.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.07.2026 - Lauenburg

In den frühen Morgenstunden soll es zu einem Einbruch in die Feuerwehrwache in Lauenburg gekommen sein. Die Feuerwehr Lauenburg ist vorübergehend nicht einsatzbereit. Gesucht werden nun Zeugen.

Am 01.07.2026 circa zwischen 02:30 Uhr und 06:45 Uhr sollen Unbekannte gewaltsam in die Feuerwehrwache in der Straße Reeperbahn in Lauenburg eingedrungen sein. Nachdem diese die Fahrzeughalle und die darin befindlichen Einsatzfahrzeuge mit Löschpulver verunreinigt haben sollen, seien sie mit dem Stehlgut in Form von diversen Gerätschaften unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Sach- und Stehlgutschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der erforderlichen Reinigungsarbeiten und der nun fehlenden Einsatzgerätschaften ist die Feuerwehr vorübergehend nicht einsatzbereit.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die möglicherweise im genannten Zeitraum Verdächtiges rund um die Feuerwehrwache beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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