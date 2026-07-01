Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Delingsdorf

Ratzeburg (ots)

01.07.2026 | Kreis Stormarn | 30.06.2026 - L 82 / Delingsdorf

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern am frühen Abend ereignete sich in Delingsdorf ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwerverletzt wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Am 30.06.2026 gegen 17:20 Uhr soll ein 18-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Hyundai die Lübecker Straße (L82) in Delingsdorf aus Richtung Ahrensburg kommend in Richtung Bargteheide befahren haben. Beim Überholen eines Busses sei dieser aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Seat-Fahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Stormarn. Der Hyundai-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, die Seat-Fahrerin hingegen zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Da die Beamten vor Ort Hinweise auf einen möglichen körperlichen Mangel beim 18-jährigen Unfallbeteiligten erlangten, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein.

Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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