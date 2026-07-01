PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer in Reinbek
Radfahrer schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

01.07.2026 | Kreis Stormarn | 30.06.2026 - Reinbek

Gegen Nachmittag kam es gestern an einer Einmündung in Reinbek zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei welchem letzterer schwere Verletzungen erlitt.

Am 30.06.2026 gegen 15:30 Uhr soll ein 65-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen mit einem Audi die Röntgenstraße in Richtung Gutenbergstraße befahren haben. Zeitgleich sei ein Radfahrer auf dem an die Gutenbergstraße angrenzenden linksseitigen Radweg aus Richtung Sachsenwaldstraße kommend unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der 66-jährige Radfahrer aus dem Kreis Stormarn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 09:17

    POL-RZ: Schwerer Unfall auf dem Verlängerten Ostring

    Ratzeburg (ots) - 01.07.2026 | Kreis Stormarn | 30.06.2026 - L 224 / Ahrensburg Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Verlängerten Ostring bei Ahrensburg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person wurde schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Am 30.06.2026 gegen 16:40 Uhr soll ein 61-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi den Verlängerten Ostring (L 224) aus Richtung A1 kommend ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 12:27

    POL-RZ: Hyundai IONIQ entwendet

    Ratzeburg (ots) - 30.06.2026 | Kreis Stormarn | 28.06.2026 - Ammersbek Am vergangenen Wochenende soll in Ammersbek, OT Lottbek, ein hochwertiges Fahrzeug entwendet worden sein. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. In den Abendstunden des 28.06.2026 sollen Unbekannte einen auf einem Privatgrundstück in der Straße Beekloh abgestellten weißen Hyundai IONIQ entwendet haben. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließen starten konnte, ist nun ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 11:38

    POL-RZ: Aktuelle Warnung vor Betrugsmasche - Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

    Ratzeburg (ots) - 30.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 30.06.2026 - Breitenfelde Aktuell gehen mehrere Meldungen aus Breitenfelde über Anrufe von falschen Polizeibeamten bei der Polizei in Mölln ein. In allen Fällen wurde bislang die Betrugsmasche erkannt und es ist noch kein Schaden entstanden. Die Anrufe erreichten insbesondere Senioren/innen. Die Betrüger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren