Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer in Reinbek

Radfahrer schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

01.07.2026 | Kreis Stormarn | 30.06.2026 - Reinbek

Gegen Nachmittag kam es gestern an einer Einmündung in Reinbek zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei welchem letzterer schwere Verletzungen erlitt.

Am 30.06.2026 gegen 15:30 Uhr soll ein 65-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen mit einem Audi die Röntgenstraße in Richtung Gutenbergstraße befahren haben. Zeitgleich sei ein Radfahrer auf dem an die Gutenbergstraße angrenzenden linksseitigen Radweg aus Richtung Sachsenwaldstraße kommend unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der 66-jährige Radfahrer aus dem Kreis Stormarn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell