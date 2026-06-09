Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Geesthachter Einkaufsmarkt

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 08.06.2026 - Geesthacht

In der Nacht von Sonntag zu Montag soll es in Geesthacht zu einem versuchten Einbruch in ein Ladengeschäft gekommen sein. Die Polizei nahm zwei mögliche Tatverdächtige fest. Einer der beiden sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am 08.06.2026 gegen kurz vor 01:00 Uhr rief ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, da er einen möglichen Einbruch bei einem Einkaufsmarkt in der Spandauer Straße beobachtet habe. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen wenig später vor Ort zwei Männer an, welche sich an einer Fensterfront zu schaffen gemacht haben sollen. Die Polizeibeamten nahmen diese vorläufig fest. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um einen 28- und einen 40-jährigen Rumänen gehandelt haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 40-jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam. Demgegenüber wurde von der Staatsanwaltschaft gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl beantragt, der am heutigen Nachmittag (09.06.2026) vom Amtsgericht Lübeck erlassen wurde. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell