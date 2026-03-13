Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots)

13.03.2026 | Kreis Stormarn | 13.03.2026 - Ahrensburg

Seit heute Morgen wird die 13-jährige Lisann Kristin L. aus Ahrensburg vermisst.

Lisann Kristin L. hat ihr Elternhaus wie gewöhnlich vor Schulbeginn verlassen und ist seither vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand, so dass eine Eigengefährdung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Die Vermisste ist ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Sie ist bekleidet mit einer dunklen Hose, weißen Adidas-Sneakern, einem blauen Kapuzenpullover und einer blauen Winterjacke. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, wendet sich die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung nun an die Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102-809-0 oder über den Notruf 110 entgegen.

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