Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

05.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.02.2025 - Koberg

Am 04.02.2024 zwischen 02:40 Uhr und 03:15 Uhr kam es in der Ortschaft Koberg zu zwei Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen.

Zunächst wurde in der Straße "Im Wiesengrund" ein leicht geöffnetes Schiebefenster eines Iveco durch einen unbekannten Täter erkannt, sodass die Tür von innen geöffnet werden konnte. Aus dem Fahrzeug wurde daraufhin eine unbekannte Menge an hochwertigem Werkzeug entwendet.

In der Folge wurde in der "Dorfstraße" auf unbekannte Weise ein weiteres Handwerkerfahrzeug (Daimler-Benz Vito) geöffnet. Auch in diesem Fall wurde diverses Werkzeug namhafter Markenhersteller entwendet.

Die Geschädigten stellten den Einbruch erst am Morgen fest.

Zur Art des Sachschadens und zur Höhe des Stehlguts können nach jetzigem Stand noch keine Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen fragt die Kriminalpolizei Ratzeburg nach Zeugenhinweisen. Wer hat im Bereich der jeweiligen Tatörtlichkeiten verdächtige Personen wahrgenommen oder kann weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell