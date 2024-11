POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Polizeidirektion Ratzeburg

Öffentlichkeitsfahndung - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg

15. November 2024 | Kreis Stormarn - 15.11.2024 - Bargteheide

Seit Dienstag (12.11.2024) wird die 81-jährige Ursula R. aus Bargteheide vermisst.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes hielt sie sich zuletzt in einem Krankenhaus in Bad Segeberg auf. Dieses hat sie am 12.11.2024, gegen 17:00 Uhr, mit unbekanntem Ziel verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass Ursula R. mit einem grauen VW Polo mit OD- Kennzeichen unterwegs ist. Die Vermisste ist 1,75 Meter groß und hat mittellanges, graues Haar. Sie trug bei ihrem Verschwinden eine helle Windjacke mit Reißverschluss und hatte eine petrolfarbene Handtasche bei sich. Ein Foto der Vermissten ist über das Presseportal abrufbar.

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, wendet sich die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung nun an die Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102/809-0 oder über den Notruf 110 entgegen.

