Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

01. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 29.01.2024 - Großhansdorf

Am Montag (29. Januar 2024) kam es auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße "Voßberg" in Großhansdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete.

Am Montag gegen 12:30 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Hyundai Kona einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Als er den PKW gegen 09 Uhr dort parkte, war dieser Schaden noch nicht vorhanden. Der Hyundai war an der hinteren Ecke der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am Montag zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/ 4565-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell