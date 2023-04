Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ratzeburg (ots)

25. April 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.04.2023 - Geesthacht

Gestern Nachmittag (24.04.2023) hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Geesthacht einen 32-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogenstehend am Steuer saß. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Fahrzeugführer zudem nicht.

Gegen 13.40 Uhr stoppten die Beamten in der Straße Drösselbuschberg in Geesthacht einen Seat Ibiza mit polnischem Kennzeichen, um dessen Fahrer sowie die zwei weiteren Fahrzeuginsassen zu überprüfen. Bei dem 32-jährige Mann ergaben sich Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Amphetamine und Opiate, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem legte der Fahrer den Beamten einen ungültigen ausländischen Führerschein vor. Daher wird sich der Beschuldigte nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Doch die Kontrolle brachte noch mehr hervor. Sein 36-jährige Beifahrer aus Niedersachsen wurde auf Grund eines vorliegenden Haftbefehles festgenommen und zur Justizvollzugsanstalt Lübeck verbracht.

Bei der genauen Fahrzeugüberprüfung fiel den Beamten noch eine größere Menge von Kosmetika und mehrere Flaschen Alkoholika ins Auge. Hinweise zur Herkunft der Waren bzw. Kaufbelege konnten nicht erlangt werden. Da hier der Verdacht bestand, dass die Waren aus einem gewerbsmäßigen Diebstahl stammen könnten, wurden diese vorerst sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten zwei der kontrollierten Personen ihren Weg fortsetzen. Alle drei Fahrzeuginsassen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei sowie das Revier in Geesthacht.

