POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jähriger Jason Jermaine L. wird vermisst

Ratzeburg (ots) - 16.03.2023 - Büchen Heute Vormittag (16. März 2023) kam es in der Lauenburger Straße in Büchen zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher war alkoholisiert. Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 64-jähriger Büchener mit seinem VW die Lauenburger Straße in Richtung Schulendorf. In Höhe des Schulzentrums stoppte er vor dem Fußgängerüberweg und fuhr kurz darauf wieder an. Er übersah eine 10- jährige ...

mehr