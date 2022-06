POL-RZ: Vermisstensuche - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots) - 13. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.-13.06.2022 - Ratzeburg Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in das Friedhofsgebäude in der Seedorfer Straße in Ratzeburg ein und entwendeten Bargeld. Im Zeitraum vom 10.06.2022, 15.30 Uhr bis zum 13.06.2022, 05.30 Uhr verschafften sich die Täter durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zugang zum Bürogebäude des Friedhofes. Dort ...

mehr