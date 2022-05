Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisstensache - Die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots)

06. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 04.05.2022 - Geesthacht

Die Polizei bittet die Medien und Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 72- jährigen Christa W. aus Geesthacht

Christa W. ist seit mehreren Tagen verschwunden. Entgegen ihrer Gewohnheiten ist sie seit Mittwoch (04. Mai 2022) nicht mehr in ihre Wohnung in Geesthacht zurückgekehrt und hat ihre gewohnten Termine nicht wahrgenommen. Zuletzt wurde sie am Mittwoch in der Geesthachter Fußgängerzone gesehen. Sie war zu diesem Zeitpunkt mit einer braunen Jacke, einer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Christa W. geben kann oder sie gesehen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/ 8003-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell