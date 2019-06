POL-RZ: Badeunfall am Kiessee

Polizeidirektion Ratzeburg

Am 02.06.2019 kam es in Buchhorst zu einem Badeunfall an einem Kiessee in der Straße "Langer Berg." Mehrere Kinder badeten im Kiessee, als ein 5-jähriges Mädchen an eine Abbruchkante kommt und unter Wasser gerät. Durch die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde das Mädchen leblos aus dem Wasser geborgen. Noch am Unglücksort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Schließlich wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen, wo sie leider verstarb.

