POL-RZ: Unfallbeteiligte Radfahrerin gesucht

Ratzeburg (ots)

31. Mai 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.05.2019 - Mölln

Am 29.05.2019, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich in der Berliner Straße, an der Einmündung Humboldtstraße in Mölln ein Verkehrsunfall. Daran beteiligt eine noch unbekannte Radfahrerin sowie ein Pkw Audi A 6.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Radfahrerin in entgegengesetzter Richtung den kombinierten Geh-und Radweg der Berliner Straße in Richtung Grambeker Weg. Als sie den Einmündungsbereich Humboldtstraße überqueren wollte, stieß sie dort mit einem Audi A 6 eines 81-jährigen Möllner zusammen.

Sowohl die Radfahrerin als auch der Pkw-Fahrer entfernten sich vom Unfallort. Der Fahrzeugführer konnte schnell ermittelt werden.

Zeugen beschrieben die gesuchte Radfahrerin wie folgt: - ca. 16 Jahre alt - lilafarbenes Haar - bekleidet mit einer schwarzen Leggings und einem Pullover mit Feuerwehrschriftzug

Die Polizei bittet nun die jugendliche Radfahrerin sich bei der Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542/8099-0 zu melden

