Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Häufung von Taschendiebstählen in Glinde

Ratzeburg (ots)

24. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 23.05.2019 Glinde

Aktuell stellen die Beamten der Polizeistation Glinde eine Häufung von Taschendiebstählen fest. Die Polizei sucht nach Zeugen und warnt zugleich.

Am 23.05.2019, zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr zeigten zwei geschädigte Frauen (57 und 82) Diebstähle ihrer Geldbörsen an. Sie waren in den Supermärkten in der Möllner Landstraße einkaufen und bemerkten jeweils an der Kasse das Fehlen der Portemonnaies.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände immer dicht am Körper getragen werden sollten. Lassen Sie ihre Handtaschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder ebenfalls Opfer eines Diebstahls geworden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 040/710903-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag konnte durch das couragierte Eingreifen einer Zeugin ein Portemonnaie Diebstahl in Glinde verhindert werden. Um 12:30 Uhr entwendete ein Mann aus einem Einkaufswagen in der Möllner Landstraße die Geldbörse einer älteren Frau. Die auf die Tat aufmerksam gewordene Zeugin rief laufstark, so dass der Täter das Diebesgut zurücklies und flüchtete.

In diesem Fall konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: - ca. Anfang bis Ende 40 - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - dunkler Hauttyp - dunkle Haare - trug einen Stoppelbart - bekleidet mit einer Weste

Die Polizei bittet die unbekannte Geschädigte sich bei der Polizeistation in Glinde zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell