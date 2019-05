Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bombendrohung gegen Supermarkt - Abschlussmeldung

Ratzeburg (ots)

07. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 07.05.2019 Reinbek

Am 07.05.2019, um 12:25 Uhr ging bei der Hauptzentrale eines Supermarktes in Kiel eine Bombendrohung ein. Betroffen war das Objekt in der Liebigstraße in Reinbek.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Supermarkt umgehend geräumt und abgesperrt.

Nach sorgfältiger Durchsuchung des Supermarktes unter Zuhilfenahme von 6 Sprengstoffspürhunden wurde um 16:40 Uhr Entwarnung gegeben. Verdächtige Gegenstände konnten dabei nicht aufgefunden werden.

Eine Anzeige gem. § 126 StGB Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wurde gefertigt. Umfang und Details zu der eingegangen Drohung werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

