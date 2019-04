Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch mit Gullydeckel

Ratzeburg (ots)

12.04.2019 Trittau

In der Nacht vom Freitag auf Samstag (12/13.04.2019) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Poststraße in Trittau einzubrechen. Hierfür wurde ein Gullydeckel vom benachbarten Lidl-Parkplatz ausgehoben und gegen die gläserne Eingangstür des Juwelieres geworfen. Das Sicherheitsglas der Tür ist zwar umfänglich beschädigt worden, eine ausreichend große Lücke für einen Einstieg jedoch nicht entstanden, so dass die Täter die Tat abbrachen.

An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 1.300,- Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wem sind in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Lidl-Parkplatz oder in der Umgebung aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

