POL-RZ: Einbruch in Deko-Geschäft

Postfiliale - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

22. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20./21.03.2019 - Lauenburg

In der Nacht vom 20. zum 21.03.2019 kam es in der Berliner Straße in Lauenburg zu einem Einbruchdiebstahl in ein Deko-Geschäft mit integrierter Postfiliale.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten der / die Täter durch Entfernen des Schließzylinders der Eingangstür in die Geschäftsräume. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht. Auch die Tür zum angrenzenden Büro wurde hierbei aufgebrochen. Der / die Täter öffneten diverse Kundenpakete der Postfiliale.

Eine Gesamtschadenssumme steht derzeitig noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße in Lauenburg gesehen oder kann sonst Angaben zu der Tat machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

