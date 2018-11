POL-RZ: Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Ratzeburg (ots) - 12. November 2018 | Kreis Stormarn - 10.11.2018 Ahrensburg

Am 10.11.2018 gegen 20:10 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Ahrensburg zwei Männer, die sich verdächtig an einem Balkon im "Schäferweg" aufhielten und anschließend in Richtung Woldenhorn davon liefen.

Als die Polizeibeamten kurze Zeit später dort eintrafen, stellten sie gleich zwei Einbrüche in Wohnungen fest. Die Täter gelangten über den Balkon in die Wohnungen der Geschädigten. Durch den Zeugen konnten die Täter beschrieben werden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten in der Nähe zwei Männer festgestellt werden, auf die die Beschreibung der Täter zutraf. Sie wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Ob es sich bei den 20- und 22-jährigen Männern aus Ahrensburg und Großensee um die Täter handelt, müssen die nun folgenden Ermittlungen ergeben. Beide stritte die Tat ab. Sie wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Katharina Fehring

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell