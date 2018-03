POL-RZ: Unter Alkoholeinfluss geflüchtet

Ratzeburg (ots) - 03. März 2018 / Kreis Stormarn - 02.03.2018 - Oststeinbek

Am 02.03.2018 gegen 21:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall in Oststeinbek, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.

Der 55-jährige Oststeinbeker hatte mit seinem Mercedes S-Klasse in der Straße Twiete einen Opel Astra angefahren und anschließend das Weite gesucht. Der Geschädigte merkte sich das Kennzeichen, folgte dem Unfallverursacher und gab diese Informationen an die Polizei weiter. Auf dem Weg zum Unfallort kam den Polizeibeamten in der Kampstraße der schwarze Mercedes entgegen und konnte gestoppt werden. Der Fahrer stieg sofort aus seinem Fahrzeug und "schwankte" auf die Polizisten zu. Außerdem stellten die Beamten neben diesen Ausfallerscheinungen noch starken Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2100,--Euro.

