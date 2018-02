POL-RZ: PKW gegen Baum

Ratzeburg (ots) - Am 28.02.2018 kam es gegen 02:40 Uhr auf der B 207 in Ratzeburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 19 jähriger Möllner fuhr mit einem Nissan Primera aus Ratzeburg kommend in Richtung Mölln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er kurz hinter dem Abzweiger Albsfelde in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW und geriet ins Schleudern. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Möllner wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Versorgung wurde durch einen Notarzt und den Rettungsdienst übernommen. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus eingeliefert.

Die Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Für die Unfallaufnahme war die B 207 in diesem Bereich ca. 1 1/2h komplett gesperrt. 28. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.02.2018 - Ratzeburg

