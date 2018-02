POL-RZ: Mehrere Unfälle auf der A 24

Ratzeburg (ots) - 28. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.02.2018 - BAB 24 Talkau

Am 27.02.2018 kam es gegen 13:50 Uhr auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin zu mehreren Verkehrsunfällen.

Während des dichten Schneetreibens am Mittag kam es auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Talkau in Richtung Berlin innerhalb kurzer Zeit gleich zu sieben Unfälle. Auch der Verkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg staute sich in diesem Bereich. Dies führte zu einem weiteren schwer Verkehrsunfall. Am Stauende wurde ein PKW unter einen LKW geschoben. Die Fahrerin des PKW wurde hierbei schwer verletzt. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Hamburg konnte gegen 18:30 Uhr und die Richtungsfahrbahn Berlin gegen 00:15 Uhr wieder frei gegeben werden.

Insgesamt wurden nach bisherigem Ermittlungstand bei den Unfällen drei Personen schwer und neun Personen leicht verletzt. Diese wurden mit dem Rettungshubschrauber und Krankenwagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es waren ca. 35 PKW und LKW an den Unfällen beteiligt.

Die genauen Unfallhergänge und Ursachen müssen noch ermittelt werden.

Bei den Bergungsarbeiten waren diverse Rettungskräften aus den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg eingesetzt.

2 Einsatzleitungen 9 Funkstreifenwagen 3 Rettungshubschrauber 4 Notarztwagen 2 leitende Notärzte 22 Rettungswagen (SH und MV) 8 Feuerwehren (Kasseburg, Schwarzenbek, Grande, Talkau, Kuddewörde, Tramm, Elmenhorst, Mölln) 36 Fahrzeuge der Schnelleinsatzgruppe Kreis Hzgt. Lauenburg und Stormarn (inkl. 7 Rettungsfahrzeuge)

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Katharina Fehring

Telefon: 04541/809-2105

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell