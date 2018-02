POL-RZ: LKW-Unfall

Ratzeburg (ots) - 27. Februar 2018 / Kreis Stormarn - 26.02.2018 - BAB 21 Tremsbüttel Am 26.02.2018 gegen 17:40 Uhr kam es auf der A 21 Höhe Tremsbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW.

Ein 45-jähriger Mann aus Oststeinbek fuhr mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf dem rechten Fahrstreifen der A 21 in Richtung Hamburg. Hinter ihm fuhr ein 46-jähriger aus Schwarzenbek mit seinem VW Sprinter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Schwarzenbeker deutlich schneller und setzte zum Überholen an. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Sprinter und fuhr in den vor ihm fahrenden Transporter. Dieser prallte dadurch in die Mittelschutzplanke.

Alle Unfallbeteiligten, sowie ein Beifahrer, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es Entstand ein Schaden von ca. 14 000 EUR.

